Guarantã: Sebrae mira a apicultura em Dia de Campo

Guarantã - O Sebrae, em parceria com Faesp/Senar, Prefeitura de Guarantã, Sindicato Rural de Cafelândia, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati) e Defesa Agropecuária, está com inscrições abertas para o Dia de Campo "Apicultura, Meliponicultura e Olericultura" em Guarantã (78 quilômetros de Bauru). Os interessados devem confirmar sua presença por meio do linkhttps://forms.office.com/r/tjEnMFJRJv.

O evento será no dia 4 de julho, às 8h30, no Assentamento Antônio Conselheiro, lote 141, propriedade de Gilson de Carvalho. A programação inclui palestras, orientações técnicas e troca de experiências. Segundo o Sebrae, o encontro é uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento da agricultura familiar.