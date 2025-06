Cães encontram drogas e celulares próximo a presídios de Bauru

Policiais penais, junto às cadelas Fúria e Cristal, da raça belga Malinois, localizaram 1,6 quilo de maconha, 175 gramas de cocaína, 36 comprimidos brancos, 27 minicelulares, três celulares, dois fones de ouvido, duas baterias de celular, um pen drive e um carregador nas proximidades do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) 3 “Prof. Noé Azevedo” e do Complexo Penal de Bauru (CPPs 1 e 2), em Bauru.

“A atuação é de extrema importância para evitar a entrada de objetos ilícitos nos estabelecimentos penais. A ação destaca o papel da Polícia Penal em cumprir a Lei de Execução Penal e combater o crime organizado, garantindo a ordem, a segurança e a soberania do Estado dentro do sistema prisional”, informa nota enviada à imprensa, segundo a qual os cães farejadores são do Complexo Penal de Pirajuí.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados para os procedimentos administrativos e legais cabíveis.