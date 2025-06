Bariri: Festival de Viola terá 15 duplas e prêmios

Bariri - Violeiros de Bariri (56 quilômetros de Bauru) e região vão se reunir neste domingo (29) para o Festival de Viola "Sons da Terra", evento de música caipira como expressão viva da cultura do interior paulista que conta com apoio da Prefeitura de Bariri e patrocínio do supermercado Michelassi.

Idealizado pela Ativaz Produções, o festival terá início a partir das 12h, no Salão de Festas do Lar Vicentino. A entrada solidária arrecadará produtos de limpeza, que serão destinados à entidade que acolhe a população idosa de Bariri.

Quinze duplas prometem resgatar a tradição sertaneja raiz. Intérprete de libras fará a tradução simultânea das canções, garantindo acessibilidade e inclusão para que deficientes auditivos também possam provar da tradição sertaneja.