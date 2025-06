No Divina Mesa, cada almoço é único

Para quem precisa de praticidade no almoço, mas não abre mão do sabor, o Divina Mesa é uma escolha certeira em Bauru. Localizado na rua Antônio Alves, o restaurante serve pratos executivos a partir de R$ 22,90, com um sistema inteligente que combina variedade, rapidez e qualidade.

O restaurante conta com um sistema único de pratos executivos, em que o cliente escolhe a proteína, que sai direto da cozinha, e monta seu prato no buffet com diversas opções de saladas, guarnições, massas e frituras. A montagem é única, mas as possibilidades de combinação mudam todos os dias - o que evita a monotonia mesmo para quem é frequente no local.

O Divina Mesa agora também oferece pratos executivos de risoto, igualmente a partir de R$ 22,90. É mais uma opção saborosa e acessível para quem busca uma refeição diferenciada no meio da rotina.