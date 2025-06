Miss Diversidade 2025: beleza, resistência e empoderamento

Neste sábado (28), Bauru será palco da terceira edição do Miss Diversidade, evento anual promovido pelo Coletivo Vera Bauru que celebra a beleza, diversidade e resistência da comunidade LGBTQIAPN . A festa acontece no Hall Palace, com início marcado para as 19h.

O concurso integra as ações do Coletivo Vera Bauru, que atua na promoção da cidadania LGBTQIAPN+ por meio da arte, cultura, política e ocupação afetiva dos espaços públicos da cidade. A organização do evento conta com o empenho de voluntários, parceiros locais, artistas independentes e militantes da causa.

As participantes serão avaliadas em diversos quesitos, incluindo traje esporte fino, traje de gala, beleza facial (maquiagem, cuidados com a pele e barba feita), desenvoltura, elegância, harmonia corporal, simpatia, carisma no palco e oratória.

A banca julgadora é formada por profissionais do meio LGBTQIAPN com sólida experiência nos critérios avaliados, entre eles especialistas em beleza, artistas performáticos, ex-concursantes e figuras ativas no universo dos concursos de Miss. Os nomes do júri ainda não foram divulgados, mas a comissão garantirá um julgamento técnico, respeitoso e alinhado com os valores do evento.