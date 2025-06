Carro fica destruído após acidente com caminhão em Arealva; VÍDEO

Um carro ficou completamente destruído após acidente com um caminhão na noite desta sexta-feira (27), na Rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), na altura do km 375 (próximo ao trevo de Arealva), no sentido Bauru–Arealva.

O caso ocorreu por volta das 20h. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente fez com que o caminhão tombasse.

Apesar da gravidade da colisão, duas pessoas que estavam no carro sofreram apenas ferimentos leves. Elas foram socorridas e levadas ao Pronto-Socorro Central de Bauru. O motorista do caminhão saiu ileso.