Codepac dá início a estudo sobre tombar rua de paralelepípedos

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru (Codepac) iniciou estudos para avaliar a possibilidade de tombar como patrimônio histórico o pavimento de paralelepípedos da quadra 1 da rua Júlio Prestes, no Centro da cidade, onde ocorre a Feira do Rolo todos os domingos. A decisão foi tomada durante reunião do colegiado realizada no último dia 10.

Como se trata de uma via com características originais da época da formação do município, um relatório será produzido para avaliar se este bem possui valor histórico para ser tombado, o que, por regra, impediria definitivamente sua descaracterização. A expectativa é de que o conselho tenha condições de deliberar sobre o tema em 90 dias.

"Esse assunto vem sendo discutido entre munícipes, porque aquela área é um dos últimos remanescentes de paralelepípedos em Bauru. Então, já existe uma manifestação favorável à preservação desse pavimento e, além disso, nele ocorre a Feira do Rolo, uma manifestação popular, cultural que faz parte da história da cidade. E está ao redor da Estação Ferroviária, que já é um bem tombado", pondera a presidente do Codepac, Juliana Cavalini Lendimuth.