Noroeste perde para o Araçatuba por 2 a 0

Vinte anos após o último embate entre Noroeste e Araçatuba, o Norusca perdeu por 2 a 0 no reencontro entre as equipes, na noite desta sexta-feira (27), no Estádio Municipal Adhemar de Barros, na cidade do adversário. Foi o segundo jogo da equipe de Bauru e o terceiro do Araçatuba na Copa Paulista Sicredi 2025.

O primeiro gol do time mandante, na verdade, foi contra, do lateral-direito noroestino Radeche, que, em uma infelicidade, desviou um cruzamento para a própria meta do Norusca, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Tanto no final da primeira etapa quanto em todo o segundo tempo, o Alvirrubro foi superior, mas não conseguiu transpor a defesa adversária e igualar o placar. Nos acréscimos, aos 50, o time bauruense sofreu o segundo, marcado por Lucas Marques.