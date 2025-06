Veículo fica destruído em colisão e uma pessoa sofre ferimentos

Itatinga - Uma pessoa ficou ferida em uma colisão traseira envolvendo um utilitário e um caminhão, na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 14h25, na altura do quilômetro 203 da rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). A frente do veículo ficou destruída com o impacto.

De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), por razões a serem esclarecidas, uma Hilux atingiu a traseira de um caminhão carregado com etanol.

Um dos ocupantes do utilitário sofreu lesões leves e foi conduzido por viatura do Corpo de Bombeiros a um hospital na região. Uma segunda pessoa que estava no veículo escapou sem ferimentos.