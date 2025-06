CEI admite falta de controle de bens e pede arquivamento do caso

Uma das críticas da oposição envolve o fato de que a prefeitura só respondeu a questionamentos da vereadora Estela Almagro (PT) na quinta-feira (26), a menos de um dia da apresentação do relatório, e que não houve reunião da comissão para deliberar sobre os documentos (leia mais ao final).

A conclusão consta do relatório final lido na manhã desta sexta pelo relator da CEI, vereador André Maldonado (PP). O documento será submetido a plenário para ser votado na sessão de segunda-feira (30). Vereadores de oposição criticaram o término da CEI e afirmam ver na comissão um jogo de "cartas marcadas".

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) que apura denúncias de desvios no Fundo Social da Prefeitura de Bauru pediu nesta sexta-feira (27) o arquivamento dos trabalhos, embora admita “falhas primárias e graves na gestão administrativa e operacional” da instituição.

Nos termos do relator, “a vasta quantidade de documentos acostada aos autos, trazidos, em suma, pela denunciante, pela Polícia Civil e pela Prefeitura de Bauru, não foi capaz de comprovar a ocorrência de irregularidades ou ilicitudes envolvendo o Fundo Social”.

O encerramento antecipado da CEI – aberta há pouco mais um mês – já era esperado ante a conclusão da Polícia Civil que também não viu provas que corroborassem com as acusações e admitiu, apesar disso, a problemática gestão patrimonial do órgão.

O trecho do relatório da Polícia segundo o qual “não é possível afirmar de forma conclusiva se houve, de fato, irregularidades nas doações da Polícia Civil, conforme apontado pela sra. Damaris, tampouco nas doações de cestas básicas”, por sinal, consta do voto do vereador Maldonado.