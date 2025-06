'Como Treinar o Seu Dragão': tem sessão inclusiva neste sábado

Neste sábado (28), a Sessão Inclusiva do mês de junho exibirá o filme "Como Treinar o Seu Dragão", em salas da rede Cinépolis de todo o Brasil, incluindo a do Boulevard Shopping. A sessão busca acolher o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras deficiências relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral.

Para maior conforto dos espectadores, o filme será exibido com volume de som reduzido e apenas metade das luzes da sala permanecem apagadas. Nesta sessão não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, sendo permitida a entrada e saída a qualquer momento.

Apesar de adaptada e focada no público com TEA e outras síndromes relacionadas à hipersensibilidade sensorial em geral, a sessão será aberta a toda a comunidade.