Mariana Aydar traz 'Forró da Mari' para o Sesc

A noite desta sexta-feira (27) está reservada para forrozear com Mariana Aydar, no Sesc Bauru. A apresentação acontece no ginásio da unidade, a partir das 20h. O show "Forró da Mari" apresenta um repertório repleto de clássicos do ritmo, além de releituras criativas de outros gêneros musicais, adaptadas ao ritmo contagiante que homenageia o Nordeste brasileiro. A proposta é unir a força da cultura popular com uma abordagem contemporânea — marca registrada da artista.

Duas vezes vencedora do Grammy Latino (2020 e 2024), Mariana é reconhecida por seu trabalho que transita entre o moderno e o tradicional, com destaque para sua ligação afetiva com a música nordestina. Entre suas canções mais conhecidas está "Te Faço um Cafuné", que integrou a trilha sonora da novela Renascer (2017).

Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).