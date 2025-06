Lençóis: indústria fechada irá reabrir

"A medida visa ampliar a capacidade produtiva da empresa, que abrirá cerca de 200 vagas de emprego com o apoio da prefeitura", afirma o Executivo, em nota. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo site oficial de recrutamento e seleção da Companhia, que é o https://mdiasbranco.gupy.io/ .

O grupo M. Dias Branco, detentor de marcas como Zabet, Vitarella, Adria e Jasmine, que fechou sua unidade em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) no início de janeiro deste ano, e desligou cerca de 500 funcionários, anunciou a retomada parcial das atividades na cidade, com abertura de cerca de 200 vagas de emprego. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (26) pela prefeitura.

Em nota, o grupo informou que retomará parcialmente a produção de biscoitos na unidade de Lençóis Paulista. "A decisão foi motivada pela necessidade de expansão da capacidade produtiva, tendo a Companhia direcionado essa demanda para sua planta localizada no município paulista", declara.

"Além de salário de mercado, a Companhia oferece benefícios como plano de saúde e odontológico com condições diferenciadas para dependentes, acesso ao Wellhub (academias e apps de bem-estar), seguro de vida, previdência privada, cesta básica, alimentação no refeitório, vale transporte e day off no aniversário".