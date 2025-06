Mais nomes de Mulheres nas ruas de Bauru!

Só no bairro de minha mãe, Nova Bauru, das 17 ruas, 14 possuem nomes de homens e 3 ruas com nomes de mulheres! Alguma teoria?! Explicação plausível?! Claudimeire nasceu em 1 de julho de 1966 na maternidade do Ipiranga em São Paulo/Capital. A segunda filha de Clarice e José teve seu nome combinando com mamãe Clarice e Claudia, a primeira filha.

Morou em vários bairros de São Paulo, passando sua infância na Vila Sônia, frequentando colégios públicos como Thomázia Montoro e Andronico de Melo. Mas estudar não era seu dom e parou no primeiro ano do segundo grau, hoje ensino médio. Dali foi morar no Jd. Monte Azul na casa cedida pelo tio Mario Tadeu. Papai Zé lima estava desempregado e foram anos difíceis.

Ali começou a fazer manicure e a cuidar de crianças: sobrinhos, primos e filhos das amigas. A casa se tornou uma verdadeira creche. Generosa, prestativa, atenciosa como filha ela tinha um sonho de ter seu próprio bebê. E deu certo! Partiu para a produção independente: numa férias em Lins, engravidou de Mariana que viria a ser seu tesouro em vida. Em 2000 decidiu mudar-se para Bauru para ficar perto da mãe e do pai e assim criar a filha num ambiente mais acolhedor como o interior de São Paulo.