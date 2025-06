Cachorro é encontrado agonizando em Lençóis e tutores são presos

Lençóis Paulista - Um cão da raça border collie foi encontrado por policiais civis, nesta quinta-feira (26), agonizando em uma residência no Conjunto Habitacional Maestro Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Em razão da gravidade do estado de saúde do animal, ele foi submetido a uma eutanásia humanitária. Os tutores foram presos em flagrante por maus-tratos.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da delegacia e da Coordenadoria Municipal de Defesa Animal foram até o imóvel, pela manhã, após vizinhos denunciarem que animais domésticos eram mantidos no endereço em situação precária.

Além do cachorro, que apresentava quadro crítico e estava agonizando, três gatos foram resgatados na casa também em situação precária, sem ração disponível. O cão teve de ser eutanasiado e os gatos ficaram sob cuidados da prefeitura.