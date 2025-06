Polícia Civil prende suspeitos de furtar 2 caminhonetes em Bauru

As investigações revelaram, ainda, que o mesmo grupo teria praticado crimes semelhantes nos municípios de Barretos e de Itápolis. No dia 11 de junho, de acordo com o delegado, os investigados voltaram a furtar outra caminhonete em Bauru.

Segundo o delegado da 1.ª DIG, Marcelo Goes, o primeiro furto em Bauru ocorreu em 22 de maio. Equipes da especializada apuraram que dois homens teriam subtraído a caminhonete com ajuda de um terceiro, que estava em um Sedan branco.

Dois suspeitos - G.S.S.D.S., 21 anos, e L.A.T., 35 anos, - foram identificados e tiveram prisões temporárias decretadas pela Justiça a pedido da 1.ª DIG/Deic de Bauru. Eles foram detidos nesta quinta, em Ribeirão Preto, município onde residem.

Equipes de Bauru e da DIG de Barretos realizaram ainda diligências em Santa Rosa de Viterbo e apuraram que outro provável integrante do grupo criminoso havia sido preso na cidade, nesta quarta (25), com uma caminhonete furtada em Monte Sião (MG).

O veículo, que foi recuperado, estava com um módulo que permitiu seu destravamento e ignição. O aparelho foi apreendido e encaminhado para perícia. "As investigações continuam para apurar o local de receptação dos automóveis furtados e outros integrantes do grupo criminoso", informa o delegado Marcelo Goes, por meio de nota.