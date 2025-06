Projeto Teatrof sobe ao palco com peça de Bertold Brecht

O Centro Acadêmico de Odontologia e Fonoaudiologia (Caof) da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da USP, promove o projeto Teatrof, uma iniciativa cultural que será realizada no Teatro Universitário da FOB-USP, com entrada gratuita e aberto à comunidade. Segundo Paula Sofia Silva Antunes, vice-presidente do Caof, a proposta é concebida em parceria com o Núcleo Experimental de Produção Artística (Nepa), coletivo que compartilha com o centro a visão da arte como instrumento de transformação social e humanização. "Acreditamos que esta parceria pode fortalecer ainda mais o vínculo entre a universidade e a comunidade, além de dar maior visibilidade às atividades culturais que realizamos", diz. As apresentações ocorrerão nesta quinta (26), 7 de agosto e 11 de setembro de 2025, sempre no período das 19h às 21h. Cada encontro será composto por apresentação teatral e debate mediado com o público. Nesta quinta (26), será apresentado 'O Vôo Sobre o Oceano', de Bertold Brecht, com direção de Edson Ghiraldelli. Sinopse: Quando o aviador foi desafiado a cruzar o Atlântico em um monomotor, uma coisa lhe veio à mente: 'Hoje faço o impossível, que amanhã se tornará normal'. De fato, hoje, atravessar os oceanos é algo que acontece centenas de vezes em um único dia, mas ele foi o pioneiro em busca daquilo que nunca foi realizado. Dominando seu avião, mas sendo dominado por ele. Veja o restante da programação e outras informações no instagram.com/caof_usp.