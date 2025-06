Câmara de Agudos instaura CEI para apurar uso de verba pública

A Câmara Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) aprovou nesta segunda-feira (23), por unanimidade, a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar supostas irregularidades envolvendo o uso de recursos públicos por parte do secretário municipal de Serviços Urbanos e Mobilidade Luciano Coutinho.

Após receber vídeo com a denúncia, o vereador Auro Octaviani exibiu as imagens aos demais vereadores, o que levou a um atraso no início dos trabalhos legislativos.

Por meio de requerimento protocolado na Casa, que contou com a assinatura dos 13 parlamentares, Auro pediu a abertura da CEI para que os fatos possam ser investigados.