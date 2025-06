Ciente de sua volta ao plano espiritual, Jesus Cristo pede ao Pai Celestial que não deixe esmorecer a fé viva entre os seus discípulos. Dentre os diferentes recursos à disposição dos emissários de Cristo, guarda a fé papel fundamental. Por meio dela, há a confiança tanto em Deus quanto em seus recursos pessoais, a crença e a certeza de que tudo acabará bem no final. Quem possui fé, não fica paralisado de medo e por mais difícil que pareça a situação, há o devido trabalho e movimentação na caminhada de ascensão.

A confiança em dias melhores, a esperança de que as dores passarão, a certeza da vitória, a crença de que Deus está com eles são fundamentais para seguir adiante. De não cair em um pessimismo improdutivo ou do queixume doentio que apenas atrapalha. Quem cultiva a vigorosa fé consegue suportar períodos e situações difíceis. Todavia, a tarefa de levantar tal crença é como o desenvolvimento do nobre carvalho. Não é do dia para a noite que a robusta árvore cresce. É necessário tempo e paciência, trabalho e disciplina para que tal gigante possa estar à disposição. É vital que a pessoa saiba lidar com as injúrias, os desapontamentos causados até mesmo por pessoas próximas e afins. A negação de Pedro ou a traição de Judas mostram tais exemplos que a todos estão sujeitos e que servem como provas cabais para a consolidação da fé. Quanto mais testada estiver a fé, maior valor terá demonstrado e útil será para situações vindouras.

Felizes daqueles que têm as oportunidades da fé. Maiores são aqueles que saíram vitoriosos em companhia de Cristo.