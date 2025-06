Bauru tem simulado de colisão com carga perigosa na Rondon

A 1ª Companhia de Policiamento Rodoviário de Bauru realizou, na manhã desta terça-feira (24), um simulado de colisão traseira envolvendo um caminhão com carga de amônia, substância considerada perigosa, e uma vítima presa nas ferragens. O exercício ocorreu na altura do km 348 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), pista leste.

A simulação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Ambipar, Policiamento Ambiental, Prefeitura de Bauru e a concessionária Via Rondon. O objetivo foi treinar a integração das equipes que atuam em ocorrências de alto risco e preparar os agentes para situações reais.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o treinamento é parte de uma estratégia preventiva para reduzir os impactos de sinistros graves. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito no mundo, o que equivale a uma média de 3.500 mortes por dia.