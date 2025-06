LDO 2026 é aprovada com 125 emendas

A LDO é uma das legislações orçamentárias mais importantes do município e estabelece metas, prioridades e diretrizes para o governo quanto às receitas e despesas do próximo ano. Ela também orienta a construção da Lei Orçamentária Anual (LOA).

A Câmara Municipal de Bauru aprovou, na tarde desta segunda-feira (23), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, de autoria do Poder Executivo. O texto foi aprovado com 125 emendas apresentadas por vereadores e teve como único voto contrário o de Eduardo Borgo (Novo), sob a justificativa de a matéria não prever a reposição da inflação, o que poderia trazer impactos ao reajuste dos servidores públicos municipais.

Ainda no assunto orçamento, a maioria dos vereadores aprovou a alteração da LOA de 2024 para autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 2025, a fim de viabilizar o recebimento dos recursos da União oriundos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O crédito de R$ 2.449.102,14 foi aberto em sua unidade executora, a Secretaria Municipal de Cultura.

Já o PL do Executivo que prevê ajustar a forma de cálculo da atualização dos aportes anuais para equacionamento do déficit atuarial do regime próprio de previdência social do município, gerido pela Funprev, foi sobrestado pela segunda vez a pedido do vereador Sandro Bussola (MDB). A proposta deve voltar à pauta na semana que vem.

Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, Bussola alegou que pretende ouvir o presidente da Funprev e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru (Sinserm) em reunião do colegiado antes de partir para a votação do assunto.