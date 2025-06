Consignações

A mídia divulgou que no Estado de Espírito Santo cerca de 100 mil vítimas das associações e sindicatos receberão, na íntegra, até o final de 2025 o valor da consignação criminosamente indevida e que R$ 2,8 bilhões de patrimônio dos fraudadores foram bloqueados. Na divulgação da mídia houve bloqueio de bens dos fraudadores, mas até agora nenhum deles foi preso.

O certo é: seja lá quem, das associações, dos sindicatos, políticos e coniventes do INSS sejam exemplarmente punidos para jamais se repita tamanha covardia, agravada pelo fato de as vítimas serem as mais necessitadas.