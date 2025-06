Temos um anjo da guarda guardando a gente?

Na religião católica temos Anjos da Guarda? "Sim, muitas religiões e sistemas de crenças, como o cristianismo e o espiritismo, acreditam na existência de anjos da guarda, seres espirituais que protegem e guiam os indivíduos. Essa crença é baseada em textos religiosos e experiências pessoais que sugerem a atuação desses seres como protetores e orientadores".

Diversas situações que ocorrem na nossa vida comprovam que os "Anjos da Guarda" estão sempre atentos às diversas situações que eles, aparecendo ou invisíveis, na sua maioria estão a nos proteger. A Bíblia diz que Deus "ordenará aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos" (Salmo 91:11). Sendo assim, só temos que acreditar que realmente temos um "anjo da guarda" a nos proteger. Tenho uma passagem em minha vida que sempre cito para mostrar que o meu anjo é forte e poderoso.

Exercia eu a docência no Colégio São José, no curso de 2º grau, de Técnicas Comerciais. Um belo dia, a irmã diretora chamou-me e disse: - Prof., houve mudanças na estrutura do Colégio e vamos fechar o 2º grau. Portanto, a partir do ano que vem o sr. não terá mais as aulas que hoje ministra. Ainda com as salas voltadas para a avenida Rodrigues Alves, o Colégio São José tinha uma escadaria enorme, desci as escadas triste, pois havia perdido as aula que faziam parte do meu ganho. No mesmo instante, surgem 2 irmãs com trajes diferentes das irmãs do Colégio São José...,e perguntam:,- O sr. trabalha como professor no Colégio?