Baleado integra grupo no Whats sobre terrorismo, diz ex-namorada

O homem de 22 anos que foi armado com facas, simulacros de arma de fogo e de artefato explosivo até a Base da 3.ª Companhia (Oeste) do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru, no final da tarde deste domingo (22), participava de grupos de WhatsApp que fomentam o terrorismo, conforme relato de sua ex-namorada registrado em Boletim de Ocorrência (BO). Ela declarou ainda que o rapaz enviou mensagens com teor de despedida, além de uma foto da base policial para onde se dirigiria.

A ex-companheira afirmou também que, em outras ocasiões, ele já havia mencionado que um dia faria algo para se tornar reconhecido mundialmente. Consta no documento registrado no plantão policial que o indivíduo possui diagnóstico de esquizofrenia e transtorno de ansiedade generalizada, sendo atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município. Ele escolheu o próprio aniversário para realizar a ação.

Entenda o caso

Conforme noticiado pelo JC/JCNET, o rapaz foi até a Base Oeste da PM, na avenida Italina Rodrigues Bertolucci, próximo à Praça do Relógio, na Vila Falcão, insinuando fazer um possível ataque à corporação. No local, neste domingo (22), uma policial atendia uma vítima de furto de celular quando viu um homem entrar no imóvel com o rosto coberto por uma espécie de balaclava e uma mochila nas costas apontar um arma em sua direção.