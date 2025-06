Entenda em seis pontos o caso envolvendo jovem baleado em Bauru

A Polícia Científica periciou o local dos fatos. Além de diversas viaturas e do helicópterp Águia da PM, a Polícia Civil e o comando do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar também foram mobilizados para realizar as primeiras diligências. Câmeras de monitoramento interno e externo da Base Oeste, assim como a oitiva de pessoas que conheciam o homem, devem contribuir para a compreensão da dinâmica dos fatos e a motivação do suposto atirador.