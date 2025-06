Homem é baleado na região da Vila Falcão, em Bauru; VÍDEO

Testemunhas da ocorrência contaram ao JCNET na noite deste domingo (22) que o homem foi alvo de disparos por policiais após tentar entrar armado no imóvel da corporação e ameaçar agentes que trabalhavam no local. Ele utilizava uma balaclava, máscara que cobre boa parte do rosto, no momento dos fatos.

A merendeira Karen Guedes dos Santos Ortega, 52 anos, estava estacionada em frente ao posto policial aguardando registro de boletim de ocorrência pelo filho, que teve o celular furtado neste sábado (21), quando o rapaz entrou na repartição.

“Eu vi do retrovisor do meu carro que ele estava com uma arma na mão”, mencionou. A Polícia ainda confirma a informação sobre se o artefato era ou não um simulacro. “Ele passou com a arma na frente do meu filho, passou a arma na cara do meu filho”, afirmou.

Dois minutos depois ela ouviu os disparos. As circunstâncias da ocorrência no interior do imóvel ainda serão esclarecidas, mas, segundo Karen, uma policial teria chutado a porta e conseguido dispersar o rapaz. Posteriormente, civis que estavam dentro da unidade foram aos fundos do imóvel e permaneceram deitados.