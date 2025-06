Rapaz apontou a arma na cara do meu filho, diz testemunha

Testemunhas da ocorrência envolvendo um rapaz baleado em frente ao posto policial em via de acesso à Vila Falcão, em Bauru, contaram ao JCNET na noite deste domingo (22) que o homem – um jovem nascido em 2003 – foi alvo de disparos por policiais após tentar entrar armado no imóvel da corporação e ameaçar agentes que trabalhavam no local. Ele utilizava uma balaclava, máscara que cobre boa parte do rosto, no momento dos fatos. O caso ainda está sendo registrado pelas autoridades.

A merendeira Karen Guedes dos Santos Ortega, 52 anos, estava estacionada em frente ao posto policial aguardando registro de boletim de ocorrência pelo filho, que teve o celular furtado neste sábado (21), quando o rapaz entrou na repartição.

“Eu vi do retrovisor do meu carro que ele estava com uma arma na mão”, mencionou. A Polícia ainda confirma a informação sobre se o artefato era ou não um simulacro. “Ele passou com a arma na frente do meu filho, passou a arma na cara do meu filho”, afirmou.