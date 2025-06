Homem é encontrado morto em Bauru e PM prende suspeito do crime

Um homem com idade estimada entre 50 e 60 anos foi encontrado morto, com ferimentos na cabeça, na manhã deste sábado (21) em uma casa desabitada no Núcleo Octávio Rasi, em Bauru. A Polícia Civil prendeu um suspeito, que mora em frente ao local do crime e afirmou ter se desentendido com a vítima na noite anterior.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado para atender a ocorrência de encontro de cadáver com morte suspeita por volta de 8h. Identificada preliminarmente como Israel, a vítima estava em um imóvel em construção e apresentava lesões na cabeça. Ela vestia blusa e calça e não portava documentos.

Cerca de uma hora depois da localização do corpo, o Samu recebeu uma ligação anônima com informações sobre o possível autor do homicídio, que moraria em frente ao local onde o crime ocorreu. A Polícia Militar foi até o endereço, abordou o suspeito - que não teve a identidade divulgada - e o conduziu ao Plantão da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante foi ratificada e convertida em prisão em preventiva.