Bauruense, jogador do Santos será homenageado na Câmara de Bauru

O lateral-direito JP Chermont, de 19 anos, será homenageado na próxima segunda-feira (23), em cerimônia a ser realizada na Câmara Municipal de Bauru. A iniciativa é do vereador Dário, responsável por solicitar a inclusão do jogador na Galeria de Personalidades da cidade. Como parte da homenagem, um quadro com a imagem do atleta será oficialmente inaugurado e passará a integrar o espaço dedicado a nomes que marcaram a história de Bauru em diversas áreas.

Natural da cidade, JP terá sua trajetória no esporte reconhecida pelo impacto que vem causando dentro e fora de campo. Revelado nas categorias de base do Santos Futebol Clube, o lateral já soma 52 jogos com a camisa do time profissional - marca que o coloca como o terceiro jogador bauruense com mais partidas pelo clube, atrás apenas de Toninho Guerreiro (368 jogos) e Vágner (80 jogos). Ao lado deles, outros nomes como Adolfrises (48 jogos) e Duplhe (3 jogos) também representam o município na história santista.

Durante a solenidade, a importância simbólica do feito será ressaltada como um gesto que vai além da estatística. JP Chermont tem se tornado uma referência para jovens atletas que sonham em trilhar um caminho semelhante, mostrando que é possível alcançar grandes conquistas com dedicação, foco e persistência. Mesmo com a carreira o levando para longe de casa, o vínculo com Bauru permanece forte — seja por suas raízes formativas na cidade ou pela presença de parte de sua família que ainda reside no município.