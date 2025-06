Bauru Breakers Crew está entre oito melhores da América Latina

"Esse é um dos maiores eventos competitivos de breaking do mundo, uma eliminatória para o mundial em Tóquio, no Japão. Por isso, essa conquista representa muito para nós, que treinamos ao máximo", afirma Major. Para participar do evento, os dançarinos pagaram com recursos próprios e tiveram ajuda financeira do parceiro do Enilson Komono, um dos coordenadores do projeto Wise Madness.

Além da conquista coletiva, os amigos celebram outras duas vitórias. Gabriel Luz e Karique (Káka) ficaram entre os top 48 dentre mais de 500 inscritos na modalidade individual. Na competição, o grupo participou com o nome "Infamous Assassins" já que continha membros do Bauru Breakers Crew, mas também outros atletas de Bauru e um de São José do Rio Preto, de acordo com Major.

Apesar de apoio esporádico de lojas locais, o grupo ainda carece de parceria com o poder público, destaca Major. "Inclusive precisamos de apoio profissional de fisioterapeutas", enfatiza. Em Bauru e região, os esportistas atuam com oficinas ministradas em periferias, por meio de parcerias com projetos sociais. "Não ter apoio municipal faz muita falta pois sempre competimos nos maiores eventos do Brasil e do mundo e custeamos sozinhos", explica.

A Bauru Breakers Crew é composta por dançarinos com mais de 15 anos de experiência no breaking. O grupo já participou de campeonatos no Brasil, América Latina e Europa, como Master Crews, Battle of The Year, Freestyle Session e Redbull BC One (SP), Battle in the Cypher (RS), Breaking do Verão (RJ), IBE The Notorious (Holanda), Criollo Style (Venezuela), DBI Internacional (Peru) e Urban Rompe (Paraguai).