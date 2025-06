Jô Moura apresenta Samba da Meia-Noite em novo local

Neste sábado (21), a cantora Jô Moura realiza mais uma edição do Samba da Meia-Noite, agora em novo endereço: no Dona Pingueta, na rua Constituição, 7-5, no Higienópolis, em Bauru. O evento começa às 21h e traz um repertório marcado também por cantigas e tambores que celebram a cultura popular e a ancestralidade brasileira. Com trajetória reconhecida no samba da região, Jô Moura conduz o público por uma experiência musical que valoriza a memória coletiva e a força das tradições. O show propõe uma vivência intensa e conectada às raízes culturais do País.

Serviço

Ingresso antecipado via Pix: R$ 20,00; informações: (14) 98222-7864