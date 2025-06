Aberto 2º lote do 3º Congresso de Emergência da USP Bauru

A Comissão Organizadora do III CEB, Congresso de Emergência de Bauru, informa que já está liberado o segundo lote para as inscrições no evento.

O III CEB, promovido pela Faculdade de Medicina de Bauru da Universidade de São Paulo (FMBRU-USP), acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto de 2025 no Campus USP de Bauru.

O evento contará com diversas palestras reunindo especialistas renomados na área de Emergência, além de apresentações e premiações de trabalhos científicos.