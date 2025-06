Motociclista morre após colisão com poste em avenida de Bariri

Bariri - Um motociclista de 42 anos morreu, na noite desta quinta-feira (19), após colidir a Honda CG 150 que conduzia com um poste de iluminação pública na avenida Dr. Antônio Galizia, nas proximidades da subestação da CPFL, no bairro do Livramento, em Bariri (56 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, por volta das 23h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um acidente de trânsito no endereço. Por razões a serem esclarecidas, a vítima perdeu o controle da direção e colidiu com o poste.

O motociclista, identificado como Alexandre Luis de Paula, foi socorrido em estado grave pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. Porém, ele não resistiu e teve o óbito constatado no Ponto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade.