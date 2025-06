Entrelinhas

Com Eleuses

A agenda marcada no início do mês entre o vice-prefeito Orlando Costa Dias (PP) e o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, deve acontecer em Bauru - sem que o vice tenha de se deslocar para São Paulo. O encontro deve ocorrer já na semana que vem, no dia 24, em nova discussão da regionalização da saúde paulista, prevista para o auditório do hotel Obeid. Em Agudos, ao início do mês, Eleuses deu sinal positivo a uma conversa com Orlando sobre a distribuição das vagas hospitalares pela DRS Bauru.

A favor do DAE