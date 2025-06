Campanha de doação de sangue Unimed já mobiliza 120 voluntários

Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, a Unimed Bauru lançou a campanha "Ame, Abrace, Doe e Faça o Bem", com foco na valorização dos doadores e no incentivo à coleta no Hemovida, banco de sangue responsável por abastecer os hospitais particulares da cidade.

A ação contou com entrega de camisetas personalizadas aos doadores que compareceram ao Hemovida entre os dias 9 e 13 de junho, além de divulgação nas redes sociais. De acordo com a médica Cláudia Assato, coordenadora do serviço, 120 pessoas participaram da campanha.

Segundo ela, o movimento ajudou a repor os estoques, que tradicionalmente registram queda nos meses de inverno. "Tivemos um retorno muito positivo da população, e agradecemos a colaboração de todos", afirmou.