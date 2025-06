TCE manda prefeitura suspender mais uma vez o edital do esgoto

A decisão dá 10 dias para que a administração preste esclarecimentos à Corte e vem no âmbito de representação protocolada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na terça (17). A licitação da concessão do esgoto estava marcada para 26 de junho, mas permanecerá suspensa até o julgamento de mérito da impugnação.

Este é o segundo revés do governo municipal em torno da concessão. O primeiro envolveu a derrubada do primeiro edital, publicado ainda no ano passado. O procedimento licitatório foi suspenso em janeiro deste ano a pedido da gigante do saneamento Aegea. A decisão acabou referendada no final de abril. Nesta nova suspensão, a Sabesp argumenta que o novo edital não cumpre determinações anteriores do próprio Tribunal de Contas ao determinar o refazimento do procedimento licitatório.

O critério anterior dava o contrato a quem apresentasse a melhor técnica somada ao menor preço - ao que o TCE entendeu dar margem à subjetividade e à restrição da concorrência.

A companhia alega que, apesar da mudança formal para o critério de menor tarifa, os estudos de viabilidade econômica seguem desatualizados e baseados em premissas anteriores.