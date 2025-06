Nosso bom futebol nos EUA

Sabemos que o futebol brasileiro nestes últimos anos tecnicamente retrocedeu, mas por essa primeira rodada do mundial de clubes nos EUA, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense não decepcionaram. Por enfrentar equipes mais fortes como as europeias, o Palmeiras no 0x0 com o Porto, de Portugal, e o Fluminense, também no 0x0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha, pela boa qualidade de futebol que apresentaram e superior de seus adversários, surpreenderam a crônica esportiva mundial.

E não menos brilhante foram as vitórias do Botafogo por 2x1 contra Seattle Sounders, dos EUA, e do Flamengo 2x0 no Espérance, da Tunísia. Ou seja, essas equipes brasileiras jogaram com muita disciplina tática e personalidade e confiantes que poderiam vencer. Oxalá prossigam bem neste inédito campeonato mundial interclubes da Fifa, nos EUA, afim de recuperar o prestígio do futebol brasileiro...