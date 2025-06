Cidadania e Gratidão

Na edição de 3 de junho, na página 2, o JC traz na Tribuna do Leitor uma carta com o título "Momento de Despedida", assinada por José Fernando da Silva Lopes.

O missivista relata sua passagem de quase 55 anos por Bauru atuando no Ministério Público e dispondo sua inteligência e capacidade em diversas ocasiões em entidades da cidade.

Convivi com o Doutor José Fernando durante boa parte do tempo retro citado e posso testemunhar o desprendimento e a dedicação do cidadão José Fernando quanto às coisas que envolviam a cidade, as instituições de benemerência ou culturais e episódios da coletividade.