Bauru tem 427 novos casos de dengue e mais um óbito

Bauru registrou mais uma morte por dengue e número de óbitos chegou a 11 em 2025. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, foram 427 novos casos confirmados de dengue em uma semana (do dia 9 ao 16 de junho). Bauru totalizou, até o momento, 13.961 casos de dengue e 571 suspeitos.

A nova vítima morreu no dia 31 de maio. Ela era uma mulher de 97 anos que apresentou os sintomas no dia 12 de maio. Ela era acamada e tinha mobilidade reduzida. A Secretaria de saúde lamentou o óbito e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.

“A pasta mantém ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com vistorias nos imóveis, e realizou dois mutirões de recolhimento de materiais insensíveis nas regiões do Pousada da Esperança e do Núcleo Gasparini. A população deve colaborar com a eliminação dos criadouros, descartando corretamente qualquer recipiente que possa acumular água, verificando os ralos, calhas e caixas d'água, e manter os quintais, calçadas e terrenos limpos”, reitera a pasta.