Junior Campos Prado lança em Jaú um novo livro nesta quarta

O engenheiro civil, campeão mundial de karatê e mentor Junior Campos Prado lança nesta quarta-feira (18), às 19h, na Vila Flora, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), com sessão de autógrafos, seu novo livro "Kaizen para Grandes Conquistas", obra que une filosofia oriental, neurociência e autogestão para inspirar transformações pessoais e profissionais.

Kaizen, palavra japonesa que significa "melhoria contínua", é o fio condutor desta publicação, que apresenta um método prático para o leitor gerir melhor sua vida, desenvolver disciplina, autoconhecimento e construir hábitos consistentes com seus objetivos. O livro propõe um caminho estruturado em três partes — Natureza, Gestão e Ação — que aborda as sete dimensões essenciais da vida, os pilares fundamentais da autogestão e as zonas da autorrealização, destacando o equilíbrio entre corpo, mente, emoções, finanças, relações e espiritualidade.

Com base em pesquisas recentes da neurociência e em sua experiência profissional e pessoal, Junior Campos Prado traz exemplos reais, incluindo sua jornada como atleta e empreendedor, para mostrar como pequenas mudanças diárias podem levar a grandes conquistas.