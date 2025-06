Carro furtado em Bariri fica destruído após acidente em Bauru

Bariri - Um Corsa Classic furtado de uma residência em Bariri (56 quilômetros de Bauru) na última quinta-feira (12) foi encontrado destruído, neste final de semana, em Bauru, após se envolver em um acidente na rua Waldemar Pereira da Silveira, entre o Distrito Industrial Domingos Biancardi e o Jardim Mendonça.

De acordo com a página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, no dia do furto, o proprietário do carro havia saído de sua residência, no bairro Cidade Jardim, para ir até um hospital em Jaú.

Quando retornou, deparou-se com uma das portas arrombadas e, além do veículo, constatou que haviam sido levados vários objetos de valor, como um notebook, impressora e televisão.