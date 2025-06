Morre Carlos Eduardo Fernandes Previdello, o Bily, aos 65 anos

“Sem dúvidas, ele [Bily] teve uma contribuição muito importante no progresso do sistema de comunicação e na forma de produzir comercial na nossa região”, afirmou Willians. Ao amigo, o produtor contou que a quimioterapia parecia não estar fazendo efeito.

Bily marcou a história de Bauru como um dos pioneiros na área de produção de vídeos e comerciais no interior de São Paulo por meio da TBR Produções, sediada em Bauru e Sorocaba. Sócio da empresa, o empresário ocupou o cargo de diretor comercial das duas unidades. A partir de 2006, passou a administrar somente Sorocaba, onde se mantinha até o momento atual, revela Willians Cerozzi Balan, um dos membros da sociedade.

Formado pela “faculdade da vida”, Carlos Eduardo Fernandes Previdello, o Bily, como era conhecido entre os mais próximos, morreu aos 65 anos na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. O empresário lutava contra um câncer de pulmão e estava sob o tratamento de quimioterapia. O sepultamento ocorre às 15h desta terça-feira (17) no Cemitério da Saudade.

O bauruense também trabalhou, no início da carreira, na rádio “Jovem Auri-Verde” sendo técnico de som ao lado de grandes nomes, como João Bidu, João Costa, Edgar Martins e Pedro José. O astrólogo lembra do amigo com enorme carinho. “O apelido dele era Billy Lincoln. Sempre tivemos uma convivência amistosa, ele foi um grande companheiro”, enfatiza.

Funcionário da antiga Rede Globo Oeste Paulista, hoje TV Tem, sediada em Bauru, Bily atuou no local na área de jornalismo e operações durante a década de 1980. Ele contribuiu para inaugurar uma nova linguagem publicitária no interior paulista, que, até então, carecia de uma produtora de vídeos e comerciais, explica Willians.

Carlos Eduardo Fernandes Previdello era separado. Ele deixou quatro filhos, Alexandre, Marco, João Pedro e Tatiana e cinco netos.