Sesc promove palestra sobre direitos LGBTQIA no Projeto Vez e Voz

No mês do Orgulho, o projeto Vez e Voz do Sesc Bauru traz o professor e ativista Renan Quinalha para um bate-papo sobre 'Direitos LGBTQIA ' seguido pelo show Futuro Caetana Afronordestina. A programação que acontece nesta terça-feira (17) a partir das 19h, no auditório da unidade é gratuita.

Renan Quinalha é professor, escritor, ativista, advogado e presidente do GT Memória Verdade LGBTQIA do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Com a palestra que tem como tema "Direitos LGBTQIA : Ontem, Hoje e Amanhã", o professor traz um panorama histórico das lutas e conquistas nas políticas de direitos LGBTQIA desde o século XIX no Brasil e no mundo, destaca a assessoria de comunicação.



Renan Quinalha é professor, escritor, ativista e advogado (Foto: Fabio Audi/Divulgação)