Base critica DRS e oposição vê 'jogo de empurra-empurra'

Lokadora vê contradição em declarações da prefeita Suéllen Rosim (PSD) e do secretário municipal de Saúde, Márcio Cidade Gomes, em torno da relação entre município e Estado - que sofre mal-estar desde o início do ano.

O "jogo de empurra-empurra", como mencionou o oposicionista Júnior Lokadora (Podemos), vem na esteira de declarações da diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS), Fabíola Yamamoto, indicando reflexo direto entre a baixa cobertura em atenção primária na rede municipal e a superlotação nas vagas hospitalares no âmbito estadual.

Em discurso na tribuna, Lokadora exibiu vídeo em que Márcio Cidade acusa o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, de não fazer o seu papel. "Eu acho que o doutor Eleuses não faz [a lição de casa] dele. Eu vou dizer o seguinte: quem não faz a lição de casa é o doutor Eleuses", disse o titular da Saúde municipal durante audiência com vereadores na semana passada.

A declaração de Cidade veio na mesma semana em que Suéllen minimizou, durante entrevista à TV Câmara, o estremecimento nas relações com o Palácio dos Bandeirantes.

"Eu defendo muito esse diálogo que temos com o governo do Estado, e o secretário já se colocou à disposição para a gente dialogar no que for necessário para a agilidade das vagas [de internação]", afirmou a prefeita.