Vizinho flagra furto, tira foto do carro em fuga e autor é preso

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde desta segunda-feira (16), após furtar uma residência no Jardim Eldorado, em Bauru. Testemunha flagrou o momento em que o suspeito deixava o local e conseguiu tirar uma foto do carro usado por ele na fuga, o que ajudou a polícia a localizá-lo.

Segundo boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, ao chegar em sua casa, a testemunha viu um desconhecido arrombando a grade da janela de um imóvel vizinho, saindo na sequência pelos fundos e embarcando em uma Parati.

Ela tirou uma foto do carro com o celular e acionou a PM. Com base na imagem mostrada pela testemunha, uma equipe iniciou patrulhamento e, a cerca de um quilômetro do local, no Parque Jaraguá, deparou-se com a Parati parada em uma rua.