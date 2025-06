Iacanga: homem é preso com drogas, itens furtados e aves ilegais

Iacanga - Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (16), em Iacanga (50 quilômetros de Bauru), durante operação conjunta que envolveu equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental e Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) de Bauru. Com ele, foram apreendidos drogas, dinheiro, produtos furtados e aves mantidas ilegalmente em cativeiro.

Segundo o delegado Roberto Cabral Medeiros, a operação foi precedida de diligências e campanas realizadas por vários dias por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da delegacia da cidade. O trabalho revelou que o investigado estaria praticando venda de drogas em sua casa, no bairro Estância Iacanga.

Na manhã desta segunda, os policiais cumpriram mandado de busca no endereço, com apoio dos cães Hunter e Phanton, e encontraram 32 porções de crack, duas porções de maconha, oito celulares, R$ 843,00, anotações, embalagens plásticas e 18 pássaros silvestres em cativeiro, além de forno elétrico, microondas e purificador de ar furtados.