Homem é esfaqueado três vezes após discussão em Bauru

Um homem levou três golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (16), quando estava em um imóvel na quadra 1 da Rua Agenor Meira, no Centro de Bauru. A vítima, de 43 anos, sofreu perfurações no pescoço, na cabeça (atrás da orelha esquerda) e no ombro. Ela foi socorrida em estado grave, segundo a Polícia Militar (PM).

O caso ocorre em meio a outros episódios de violência na cidade, que registrou dois homicídios no último fim de semana — um no domingo (15) e outro no sábado (14). Ambos estão sob investigação, assim como o episódio desta segunda-feira, que chegou ao conhecimento da polícia por meio da esposa do autor. Ela procurou a base da 1.ª Companhia da PM para relatar o crime, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Segundo o documento, a equipe foi até o endereço indicado por ela e encontrou o homem esfaqueado pedindo ajuda. Ele gritou para os policiais: “o cara me furou”, e em seguida caiu no chão. Uma equipe do Samu foi acionada e o levou com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista.