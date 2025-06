Homem é socorrido após acidente no Higienópolis, em Bauru

Na condução de um Chevrolet Classic preto, um homem de 55 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro Central (PSC), após um acidente registrado no cruzamento das ruas Xingu e Constituição, no Higienópolis, em Bauru. Ele se envolveu em uma colisão com um Onix branco, dirigido por um motorista de 25 anos, na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 9h.

O condutor mais jovem sofreu apenas escoriações no joelho e não precisou de atendimento médico, segundo informações apuradas no local. Já o homem levado ao PSC teria sofrido ferimentos leves, conforme relato preliminar do Samu.