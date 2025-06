Polícia Civil reforça policiamento na região da Itaúna e Cambarás

Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), a operação “Caminho Seguro” com o objetivo de prevenir o trânsito de criminosos pelas estradas rurais que cortam as regiões da Itaúna e Recanto dos Cambarás. A ação contou com bloqueios e abordagens a pessoas e veículos em situações de fundada suspeita.

A operação foi coordenada pelo delegado Antenor de Jesus Zeque e teve o apoio operacional do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) de Itatinga. No total, foram abordados quatro ônibus de passageiros, dez veículos de passeio, três caminhões de transporte de abelhas e um caminhão de transporte de resina.

Como resultado, um homem de 32 anos contra o qual havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Deecrim de Bauru, no regime semiaberto, foi capturado. A pena é de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em razão de condenação pelos crimes de desacato e dano contra equipe da Guarda Civil Municipal (GCM).