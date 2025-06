Barra recebe Zuando Moto Fest até domingo

A orla turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) é palco, neste final de semana, do Zuando Moto Fest 2025, um dos maiores encontros de motociclistas paulistas, com área de camping coberta e shows de bandas de rock and roll.

A festa começou nesta sexta (13) e vai até domingo (15). Hoje, sobem ao palco Fabio Lacerda (Locução e DJ), Jeremias Rock, Dr. Antônio, Pearl Jam Tributo, Fever (Aerosmith), Big Gun (AC/DC) e The Beast Experience (Iron Maiden). No domingo, após missa dos motociclistas, às 10h, celebrada pelo padre Emerson, estão programados shows com Fabio Lacerda, Lua Nua (Mamonas Assassinas), Old Chevy, Rolls-Rock e ABBA Majestät Bee Gees Way.